Сенатори та посадовці Білого дому уникають спілкування з Джуліані — ЗМІ
Про це інформує The Daily Beast.
Під час своєї поїздки до Києва минулого місяця, пише газета, Джуліані зустрічався з особами, «відомими тим, що поширюють російські теорії змови, зокрема про нібито втручання України у президентські вибори США» 2016 року. Коли Джуліані повернувся до Вашингтона, то поінформував про поїздку Трампа, який попросив його ознайомити сенаторів-республіканців з інформацією, яку він зібрав.
"Він хоче, щоб я це зробив, — заявив Джуліані ще на початку грудня. - Я працюю над тим, щоб зібрати все до купи, і сподіваюся, це буде зроблено до кінця тижня".
Проте, за даними видання, різні законодавці, посадовці адміністрації та представники служб безпеки висловлювали занепокоєння з приводу вояжу Джуліані в Україну, оскільки ці його зусилля лише сприяли роздуванню скандалу довкола імпічменту.
"Він не поділився зі мною жодною інформацією. Моя порада Джуліані: поділитися тим, що він роздобув в України, з розвідувальними службами, аби переконатися, що це не російська пропаганда. Я дуже підозріливо ставлюся до того, що роблять росіяни у всьому світі", - сказав голова Юридичного комітету Сенату республіканець Ліндсі Грем.
У Києві, нагадує видання, Джуліані зустрічався з Андрієм Деркачем, «який був слухачем вищої школи КДБ ім. Дзержинського в Москві й певний час представляв Партію регіонів в українському парламенті», також з Олександром Дубинським – «членом парламенту, відомим тісними зв'язками з українським олігархом Ігорем Коломойським». Він і Деркач, за даними газети, поширюють через Facebook «конспіративні теорії», зокрема про втручання України у президентські вибори 2016 року.
Ці тези були оприлюднені на телеканалі One America News в документальному фільмі, що його знімає Джуліані для виправдання Трампа. Зараз він працює над четвертою серією, яка має вийти в ефір найближчими тижнями.
"Поки сенатори готуються до судового процесу, вони віддаляються від Джуліані, намагаючись триматися якомога далі від його ненадійних союзників у Києві", - вважає газета.
За її даними, зустрічі з Джуліані уникають не лише сенатори, а й представники Білого дому.
Нагадаємо: на початку цього місяця адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані здійснив поїздку до Угорщини й України, де провів низку зустрічей з колишніми українськими посадовців., у тому числі з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. У цьому зв'язку він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.
Сам же Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, він є однією з ключових фігур розслідування з імпічменту президента — його називають куратором неофіційного каналу впливу Трампа на українському напрямі.
Фото: @ABCWorldNews