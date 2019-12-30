Сенатори та посадовці Білого дому уникають спілкування з Джуліані — ЗМІ

Напередодні судового процесу в Сенаті США щодо імпічменту президента сенатори уникають зустрічі з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, зокрема тому, що він може видавати російські фейки за реальність.

Про це інформує The Daily Beast.

Під час своєї поїздки до Києва минулого місяця, пише газета, Джуліані зустрічався з особами, «відомими тим, що поширюють російські теорії змови, зокрема про нібито втручання України у президентські вибори США» 2016 року. Коли Джуліані повернувся до Вашингтона, то поінформував про поїздку Трампа, який попросив його ознайомити сенаторів-республіканців з інформацією, яку він зібрав.

"Він хоче, щоб я це зробив, — заявив Джуліані ще на початку грудня. - Я працюю над тим, щоб зібрати все до купи, і сподіваюся, це буде зроблено до кінця тижня".

Проте, за даними видання, різні законодавці, посадовці адміністрації та представники служб безпеки висловлювали занепокоєння з приводу вояжу Джуліані в Україну, оскільки ці його зусилля лише сприяли роздуванню скандалу довкола імпічменту.

"Він не поділився зі мною жодною інформацією. Моя порада Джуліані: поділитися тим, що він роздобув в України, з розвідувальними службами, аби переконатися, що це не російська пропаганда. Я дуже підозріливо ставлюся до того, що роблять росіяни у всьому світі", - сказав голова Юридичного комітету Сенату республіканець Ліндсі Грем.

У Києві, нагадує видання, Джуліані зустрічався з Андрієм Деркачем, «який був слухачем вищої школи КДБ ім. Дзержинського в Москві й певний час представляв Партію регіонів в українському парламенті», також з Олександром Дубинським – «членом парламенту, відомим тісними зв'язками з українським олігархом Ігорем Коломойським». Він і Деркач, за даними газети, поширюють через Facebook «конспіративні теорії», зокрема про втручання України у президентські вибори 2016 року.

Ці тези були оприлюднені на телеканалі One America News в документальному фільмі, що його знімає Джуліані для виправдання Трампа. Зараз він працює над четвертою серією, яка має вийти в ефір найближчими тижнями.

"Поки сенатори готуються до судового процесу, вони віддаляються від Джуліані, намагаючись триматися якомога далі від його ненадійних союзників у Києві", - вважає газета.

За її даними, зустрічі з Джуліані уникають не лише сенатори, а й представники Білого дому.

Нагадаємо: на початку цього місяця адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані здійснив поїздку до Угорщини й України, де провів низку зустрічей з колишніми українськими посадовців., у тому числі з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. У цьому зв'язку він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Сам же Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, він є однією з ключових фігур розслідування з імпічменту президента — його називають куратором неофіційного каналу впливу Трампа на українському напрямі.

Фото: @ABCWorldNews