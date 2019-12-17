Не давала віз для свідків: Джуліані пояснив, чому наполягав на звільненні Йованович

«Під час поїздки в Україну на початку грудня Джуліані, за його словами, зібрав докази масштабної змови проти зусиль його і Трампа щодо розкриття фактів багаторічної корупції, - повідомляє CN. - Передусім у корупцію втягнуті внутрішньополітичні суперники Трампа, зокрема Джо Байден та Гілларі Клінтон».

«Якщо ви вважаєте, що ми захищаємося, то це не так», - сказав Джуліані.

В інтерв’ю він заявив, що експосол США в Україні Марі Йованович, яка була відкликана з посади й свідчила у справі імпічменту в Конгресі, дала неправдиві свідчення і має бути звинувачена в перешкоджанні правосуддю. Проте відмовився надати конкретні докази цього.

Джуліані зізнався, що наполягав на її звільненні, оскільки вона втручалася в його роботу зі збору компромату на демократів, не давала американських віз для свідків з України, зокрема колишньому генпрокурору Віктору Шокіну.

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Коментуючи повідомлення про те, що генеральний прокурор США Вільям Барр розчарований активністю Джуліані зі збору фактів, Джуліані заявив: «Я не чув цього від Президента. Гадаю, якби Білл Барр справді скаржився на мене, президент Трамп сказав би мені про це. І спільні друзі казали мені, що це неправда».

Як повідомляв Укрінформ, Джуліані оприлюднив матеріали, зібрані ним в Україні 4-6 грудня. Під час поїздки, де він зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком та іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.