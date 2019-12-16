У Демпартії США прокоментували заяви Джуліані про візит в Україну

Повідомлення про нещодавню поїздку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані в Україну свідчить про те, що “вчинення злочину триває”.

Про це заявив голова Комітету з питань правосуддя Палати представників Конгресу США Джеррольд Надлер в ефірі програми “This Week” на телеканалі ABC, повідомляє The Hill.

“Це злочин, вчинений проти конституції та проти американської демократії... Ми не можемо ризикувати тим, що наступні вибори будуть скомпрометовані через іноземне втручання, яке нав’язує президент (Трамп – ред.), і що він явно намагається зробити. Це зачіпає саму суть нашої демократії”, - сказав Надлер.

Він назвав дії Трампа “тотальною загрозою”, якій Сполучені Штати мусять протистояти.

У свою чергу голова комітету з розвідки нижньої палати Конгресу США Адам Шифф, який також був присутній на ефірі, наголосив: звіти засвідчують, що "неправомірні дії (Трампа) не припинилися".

"Отже, ці неправомірні дії тривають, загроза нашій виборчій цілісності досі існує… Це явна небезпека... і це не те, від чого ми можемо відвернутись просто тому, що республіканці в Палаті (представників) відмовляються виконувати свій обов'язок і ставлять особу президента вище від їхніх особистих зобов'язань", - сказав Шифф.

Як повідомляв Укрінформ, 4-6 грудня Рудольф Джуліані в Україні зустрічався з колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Надлер під час виступу на слуханнях з імпічменту в Юридичному комітеті Палати представників назвав візит Джуліані в Україну намаганнями Трампа отримати послугу від України щодо збору компромату на його політичних суперників.

Наприкінці вересня демократи в Палаті представників США ініціювали розслідування з імпічменту глави Білого дому. Після проведення закритих і публічних слухань матеріали розслідування передані до Юридичного комітету, який має сформувати статті імпічменту президента США.