Пелосі закликала сенат дозволити нові свідчення щодо імпічменту

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що сенатори "поплатяться", якщо не дозволять новим свідкам дати свідчення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це пише "Голос Америки".

Пелосі повідомила, що Палата представників на цьому тижні планує винести на голосування питання про передачу статей імпічменту в Сенат для історичного розгляду за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу у зв'язку з діями Трампа щодо України.

Це буде третій розгляд у рамках імпічменту в американській історії.

"Мова йде про справедливий судовий розгляд. Вони дають присягу, що буде справедливий розгляд, і ми вважаємо, що там повинні бути свідки та документи", – Пелосі заявила в ефірі каналу АВС, при цьому попередивши: "Зробіть так, або поплатитеся".

Читайте також: Матеріали по імпічменту Трампа надійдуть в Сенат наступного тижня

Нагадаємо: цього тижня контрольована демократами Палата представників має намір проголосувати за передачу статей імпічменту контрольованій республіканцями Сенату. Це відбудеться після більш як тритижневої затримки, ініційованої Пелосі.

Вона переконана, що сенатори повинні розглянути можливість виклик нових свідків, включаючи колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, який заявив про готовність виступити.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл вже заявляв, що бажає провести швидкий розгляд. Він не хоче викликати нових свідків і запропонував процедуру, аналогічну тій, що використовувалася під час розгляду імпічменту президента Білла Клінтона в 1999 році, коли почався процес, а пізніше було проведено голосування щодо заслуховування нових свідчень.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу, - після чого цю справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без заслуховування свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.

Фото: ЕРА