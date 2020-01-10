Матеріали щодо імпічменту Трампа надійдуть до Сенату наступного тижня

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила у п'ятницю наступного тижня надішле статті про імпічмент президента Дональда Трампа до Сенату.

Про це повідомляє Politico.

"Я попросила голову Юридичного комітету Сенату Джеррі Надлера бути готовим винести на обговорення наступного тижня резолюцію про призначення відповідальних та передачу статей про імпічмент до Сенату", - повідомила Пелосі в листі, адресованому демократам.

Вона також додала, що на спільній нараді у вівторок обговорить питання, "як нам діяти далі".

Лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл висловив задоволення з приводу того, що статті будуть надіслані до Сенату і можна буде розпочати судовий процес щодо імпічменту.

"Ми прагнули розпочати роботу… Скільки тижнів уже минуло?", - сказав він у п’ятницю журналістам. - Довго чекали, і я радий, що все закінчилося".

Пелосі та лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер намагалися чинити тиск на республіканців, домагаючись справедливого судового розгляду – за участю свідків, які раніше відмовлялися давати показання. Проте Макконнелл заявив, що Сенат, маючи достатньо голосів республіканців, може відхилити імпічмент, якщо протягом певного часу матеріали з Палати представників не надійдуть до Сенату.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа, за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, - після чого цю справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без слухання свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.