США підтримують позицію Києва щодо невтручання у справу імпічменту — Єльченко

Американська сторона вважає правильною позицію України щодо невтручання у розгляд справи з імпічменту президента США Дональда Трампа попри те, що українське питання є одним із головних у цьому процесі.

Про це сказав у вівторок, 14 січня, у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Під час моїх перших зустрічей (у Вашингтоні – ред.) ця тема не приховувалась – не я, звичайно, її порушував, але мої співрозмовники казали відверто, що так, ця тема існує, що це дійсно проблема. Але вони (з американського боку - ред.) вважають, що ми взяли абсолютно правильну лінію, коли не втручаємося в ці дискусії", - зауважив посол.

Він підкреслив, що розгляд справи щодо імпічменту є внутрішньою справою Сполучених Штатів.

"Думаю, що такого рівня демократії країна розбереться в цьому сама, без нашої чи будь-якої іншої допомоги", - зауважив український дипломат.

Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.