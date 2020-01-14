Трамп зацікавлений у прискоренні візиту Зеленського до США - Єльченко

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб підготовка візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, а також їхньої зустрічі в Білому домі була прискорена.

Про це поінформував у вівторок, 14 січня, у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Над цим візитом робота ведеться вже давно… Я двічі нагадав про це президенту Трампу (під час вручення вірчих грамот – ред.), і він негайно на це відреагував, сказавши одному зі своїх помічників, що дійсно, на його думку, цей візит потрібно прискорювати", - зауважив український посол.

Він підкреслив, що зараз зусилля зосереджуються не на термінах, а на змісті перебування Президента України в Сполучених Штатах. "У нас бачення таке, що цей візит має бути не заради "галочки" чи навіть годинної зустрічі в Білому домі. Цей візит має щонайменше призвести до підписання серйозних документів – ціла низка їх зараз готується", - зазначив Єльченко.

Крім того, за словами посла, програма візиту Президента України мала би охоплювати, крім відвідування Вашингтона, також ділові поїздки до інших міст і регіонів США.

"Насамперед, я знаю, що у нас є великий інтерес до відвідування Каліфорнії. Плюс цього року у нас в планах – відкриття нового Генерального консульства України в Техасі, в місті Г'юстон", - зауважив посол, додавши, що було би добре охопити ці компоненти під час візиту.

За його словами, має бути опрацьована також "серйозна економічна складова". Він пояснив, що товарообіг між Україною і США зростає, але є багато нереалізованих проєктів. "Можливо, під час візиту ця потужна бізнес-частина створить гарне тло для політичної складової зустрічей", - підкреслив Єльченко.

Водночас він підтвердив, що зараз Україна і США мають "відносини справжнього партнерства".

"Це відчувається як на особистому рівні, так і на формальному. Я провів кілька зустрічей в Державному департаменті і Раді національної безпеки – скрізь відчувається дуже тепле ставлення", - підкреслив дипломат.

Крім того, він зауважив, що особисто Трамп позитивно ставиться до Зеленського.

"Він (Дональд Трамп – ред.) сказав мені відверто, що має дуже високу думку про Президента Зеленського. Він уже говорив (з українським Президентом - ред.) кілька разів і зустрічався з ним у Нью-Йорку, і відчувається, що між ними є певна хімія. Це надихає, тому що від особистих стосунків між главами держав дуже багато чого залежить", - підкреслив посол України в США.

Фото: president.gov.ua