Байденгейт: соратник Джуліані розповів, про що домовлявся з Фірташем

Соратник адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас заявив, що домовлявся з українським олігархом Дмитром Фірташем про документи у справі проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена в обмін на закриття екстрадиційної справи українського бізнесмена у США.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

"Для нас, щоб отримати якусь інформацію від Фірташа (щодо Байдена — ред.), ми мали пообіцяти йому дещо. Що стосувалося Фірташа, то це дещо полягало в тому, щоб сказати йому, що його справа тут (у США — ред.) не має перспектив, і що його безпідставно переслідують. І ще, що його справу (про екстрадицію до США — ред.) можна було би вирішити", - сказав Парнас.

Парнас також підтвердив, що справа Фірташа й компанія Burisma, де працював син Байдена Гантер, були пов’язані, адже мета була – щоб Україна оголосила розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який, імовірно, стане головним суперником Дональда Трампа на американських президентських виборах у цьому році у листопаді.

Як повідомлялося, минулого року у ЗМІ був опублікований документ, в якому колишній генпрокурор України Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до США. В цих свідченнях Шокін заявив, що ексвіцепрезидент США Джо Байден нібито здійснював тиск на адміністрацію тодішнього президента України Петра Порошенка з тим, щоб не лише звільнити його з посади генпрокурора для захисту свого сина від можливого розслідування компанії Burisma, а й щоб заблокувати повернення самого Фірташа в Україну у 2015 році.

Судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року.

Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит Міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у дачі хабаря індійським посадовцям задля отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing.

Фото: Al Drago/Bloomberg