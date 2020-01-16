Трамп не зустрівся із Зеленським у Польщі через "справу Байдена" - Парнас

Соратник адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас заявив, що Дональд Трамп не зустрівся з Володимиром Зеленським у Польщі у вересні минулого року тому, що Київ не зробив оголошення про початок розслідування проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

"Президент Трамп повинен був особисто зустрітися із Зеленським у Польщі. Однак він використав ураган як виправдання (для того щоб не летіти до Варшави — ред.). Але це було не через ураган, а тому, що він був злий через те, що Зеленський все ще не зробив жодної спроби й не доклав зусиль для того, аби зробити оголошення (про розслідування щодо Байдена – ред.) перед зустріччю з ним (Трампом — ред.)", - сказав Парнас.

За його словами, Трамп попросив віцепрезидента США Майка Пенса поїхати у вересні до Варшави замість нього, для того щоб передати Зеленському інформацію про те, що він повинен зробити оголошення щодо початку розслідування проти Байдена.

Парнас додав, що коли й цього оголошення не було, тоді до Києва приїхав тоді ще радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Саме тому соратник Джуліані вважає, що Болтон знає "багато цікавого", і вважає його головним свідком цих подій.

Парнас також припускає, що саме замороження військової допомоги Україні з боку США могло бути відповіддю Трампа на те, що попри численні прохання, Зеленський так і не зробив публічних оголошень про початок розслідування проти Байдена.

Раніше Парнас заявив, що Трамп "точно знав, що відбуваються" спроби чинити тиск на Україну з метою ініціювати початок розслідування проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Після цього цю справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без заслуховування свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.