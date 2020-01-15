Статті з імпічменту Трампа формально передали до Сенату
Укрінформ
Палата представників США, яка контролюється демократами, ухвалила більшістю голосів резолюцію, яка дозволяє передати офіційні звинувачення проти президента Трампа по справі його імпічменту до Сенату.
Голосування відбулося в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Рішення підтримали 228 членів Палати представників, "проти" висловилися 193 конгресмени. Таким чином, Сенат формально може розпочати судові слухання по справі імпічменту глави Білого дому.
Далі буде...