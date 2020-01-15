У Конгресі США офіційно оголосили прізвища "менеджерів з імпічменту" Трампа
З такою заявою вона виступила на спеціальній пресконференції в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як зауважила Пелосі, "менеджерами з імпічменту" в Сенаті виступатимуть: голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф, голова Юридичного комітету Джеррі Надлер, конгресмени Хакім Джеффріс, Джейсон Кров, Валдез Демінгс, а також конгресвумен Зої Лофгрен і Сільвія Гарсія.
Всі вони мають досвід роботи на високих посадах у юридичній сфері. При цьому, Лофгрен брала участь у трьох процесах імпічменту: президентів Ніксона, Клінтона й Трампа.
"Ми робимо акцент на тому, щоби забезпечити найпотужніший захист нашої Конституції в пошуку правди для американського народу", - пояснила вибір "менеджерів з імпічменту" спікер Пелосі.
Названі члени Конгресу США також були присутніми на пресконференції.
Очікується, що Палата представників у середу опівдні за вашингтонським часом проведе голосування щодо передання офіційних звинувачень проти президента до Сенату. Це дасть змогу розпочати процес судового розгляду справи у верхній палаті Конгресу США.
Як повідомляв Укрінформ, республіканська більшість у Сенаті США розраховує вже 21 січня розпочати судовий процес з імпічменту президента Трампа в Сенаті США.