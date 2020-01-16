Соратник Джуліані заявляє, що Трамп знав про спроби чинити тиск на Україну

Соратник особистого адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас заявив, що Дональд Трамп «точно знав, що відбуваються» спроби чинити тиск на Україну з метою ініціювати початок розслідування проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

«Він (Трамп – ред.) знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента», — заявив Парнас в інтерв'ю MSNBC.

Парнас запевнив, що він "на місці" робить роботу, про яку його просили Трамп і Джуліані, "і це секрет, який вони намагаються зберегти".

Він також уточнив, що не мав намірів за власним бажанням спілкуватися з офіційними особами України.

"Чому близьке оточення президента Зеленського або міністр Аваков, або всі ці люди, або президент Порошенко зі мною зустрічалися? Хто я? Їм казали зустрітися зі мною", - сказав Парнас.

Після арешту Парнаса та бізнесмена Ігоря Фрумана Трамп заперечив будь-які контакти з ними, заявивши, що не знає їх. Вважається, що вони були сполучною ланкою між українськими чиновниками і Джуліані.

Раніше Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив листування бізнес-партнера адвоката президента США Руді Джуліані Лева Парнаса з українськими топ чиновниками у рамках справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

За даними ЗМІ, Парнас та Фруман брали участь у пошуку компромату на сина Джо Байдена, який працював на українську компанію Burisma.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Після цього цю справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без заслуховування свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.

Фото: Al Drago/Bloomberg