Юристи Трампа назвали імпічмент втручанням у вибори
Про це пише Associated Press.
На думку захисників Трампа, процедура імпічменту є "атакою на право американського народу вільно обирати свого президента".
"Це нахабна і незаконна спроба скасувати результати виборів 2016 року і втрутитися у вибори 2020 року, до яких залишилося всього кілька місяців", - йдеться в заяві.
Юристи вважають, що в імпічмент немає ні процедурних, ні конституційних підстав.
Відзначається, Трамп представить детальніше юридичне обґрунтування в понеділок, 20 січня, а Палата представників зможе відповісти йому у вівторок, коли відбудеться продовження розгляду в Сенаті.
Як повідомлялося, в кінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи щодо імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, у тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах в США.
19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
У Сенаті процес розгляду звинувачень щодо імпічменту президента США може початися наступний вівторок, 21 січня.
Фото: Білий Дім