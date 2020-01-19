Юристи Трампа назвали імпічмент втручанням у вибори

Команда юристів президента США Дональда Трампа направила в Сенат США відповідь на пред'явлені йому звинувачення у зловживанні владою та перешкоджання Конгресу.

Про це пише Associated Press.

На думку захисників Трампа, процедура імпічменту є "атакою на право американського народу вільно обирати свого президента".

"Це нахабна і незаконна спроба скасувати результати виборів 2016 року і втрутитися у вибори 2020 року, до яких залишилося всього кілька місяців", - йдеться в заяві.

Юристи вважають, що в імпічмент немає ні процедурних, ні конституційних підстав.

Відзначається, Трамп представить детальніше юридичне обґрунтування в понеділок, 20 січня, а Палата представників зможе відповісти йому у вівторок, коли відбудеться продовження розгляду в Сенаті.

Як повідомлялося, в кінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи щодо імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, у тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах в США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень щодо імпічменту президента США може початися наступний вівторок, 21 січня.

Фото: Білий Дім