До захисту Трампа долучився колишній обвинувач у справі про імпічмент Клінтона — CNN

До команди захисту Дональда Трампа на процесі щодо імпічменту долучилися три досвідчені юристи, один з яких виступав як обвинувач у справі про імпічмент президента Білла Клінтона.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела.

"До команди приєднуються Алан Дершовіц, який спеціалізується на конституційному праві, а також Роберт Рей",- зазначається в повідомленні.

Крім того, членном команди захисту Трампа стане Кеннет Старр, який свого часу представляв обвинувачення на процесі, що призвів до імпічменту президента Білла Клінтона.

Як очікується, троє досвідчених юристів приєднаються до команди на чолі з адвокатом Білого дому Патом Чиполлоне, а також особистим адвокатом Трампа Джеєм Секуловом. За повідомленнями, захист президента також представлятимуть ексгенпрокурор Флориди Пем Бонді та особистий юрист Трампа Джейн Раскін.

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Раніше, під час процесу розслідування у Палаті представників щодо імпічменту, Білий дім не проводив офіційного захисту президента, взагалі відмовившись співпрацювати зі слідством на чолі з демократами.

Як повідомлялося, офіційний процес щодо розгляду справи про імпічмент у Сенаті США розпочався 16 січня, коли менеджери з імпічменту офіційно зачитали звинувачення й до присяги були приведені верховний суддя та сенатори США.