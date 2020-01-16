Верховний суддя США склав присягу для головування в процесі з імпічменту Трампа
Урочиста церемонія відбулася 16 січня у сесійній залі Капітолію, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Джон Роберст зачитав текст присяги після того, як, згідно з процедурою, була перевірена присутність усіх сенаторів на місцях. Для проведення церемонії верховного суддю до трибуни супроводжував почесний ескорт у складі чотирьох членів верхньої палати. Серед них були двоє республіканців і двоє демократів, призначених спеціально лідерами республіканської більшості і демократичної меншості.
Після завершення процедури суддя Робертс прийняв присягу всіх членів Сенату США, які виконуватимуть функції присяжних у судовому процесі з імпічменту президента.
Очікується, що перші вступні промови, які формально розпочнуть судові слухання, відбудуться у вівторок, 21 січня.
Як повідомлялося, Палата представників США у четвер провела процедуру передачі офіційних звинувачень в процесі імпічменту Дональда Трампа до верхньої палати Конгресу США.