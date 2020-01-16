Верховний суддя США склав присягу для головування в процесі з імпічменту Трампа

Верховний суддя США Джон Робертс склав присягу в Сенаті США щодо головування на судовому процесі з імпічменту глави Білого дому Дональда Трампа в верхній палаті американського Конгресу.

Урочиста церемонія відбулася 16 січня у сесійній залі Капітолію, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Джон Роберст зачитав текст присяги після того, як, згідно з процедурою, була перевірена присутність усіх сенаторів на місцях. Для проведення церемонії верховного суддю до трибуни супроводжував почесний ескорт у складі чотирьох членів верхньої палати. Серед них були двоє республіканців і двоє демократів, призначених спеціально лідерами республіканської більшості і демократичної меншості.

Після завершення процедури суддя Робертс прийняв присягу всіх членів Сенату США, які виконуватимуть функції присяжних у судовому процесі з імпічменту президента.

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Очікується, що перші вступні промови, які формально розпочнуть судові слухання, відбудуться у вівторок, 21 січня.

Як повідомлялося, Палата представників США у четвер провела процедуру передачі офіційних звинувачень в процесі імпічменту Дональда Трампа до верхньої палати Конгресу США.