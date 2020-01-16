Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа

Семеро "менеджерів з імпічменту" від Демократичної партії, призначені напередодні Палатою представників, формально передали Верхній палаті Сенату США, зачитавши на засіданні всіх сенаторів, дві статті з імпічменту зі звинуваченнями проти президента Трампа.

Церемонія відбулася 16 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Резолюція Палати представників 755 оголошує імпічмент Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів через його серйозні злочини та проступки", - заявив з трибуни один із призначених "менеджерів", голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф.

Він зачитав резолюцію, яка визначає дві статті з офіційними звинуваченнями, винесеними нижньою палатою проти президента США щодо зловживання владою, а також перешкоджання роботі Конгресу. Законодавець підкреслив, що звинувачення проти Трампа стосуються його зусиль чинити тиск на Україну з метою початку розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена та інших політичних конкурентів.

Шифф також офіційно представив усіх "менеджерів з імпічменту", які виконуватимуть роль прокурорів у судовому процесі в Сенаті США.

Очікується, що в четвер Сенат також приведе до присяги верховного суддю Джона Робертса, який керуватиме судовим процесом з імпічменту в верхній палаті Конгресу США.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.