Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа
Церемонія відбулася 16 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Резолюція Палати представників 755 оголошує імпічмент Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів через його серйозні злочини та проступки", - заявив з трибуни один із призначених "менеджерів", голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф.
Він зачитав резолюцію, яка визначає дві статті з офіційними звинуваченнями, винесеними нижньою палатою проти президента США щодо зловживання владою, а також перешкоджання роботі Конгресу. Законодавець підкреслив, що звинувачення проти Трампа стосуються його зусиль чинити тиск на Україну з метою початку розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена та інших політичних конкурентів.
Шифф також офіційно представив усіх "менеджерів з імпічменту", які виконуватимуть роль прокурорів у судовому процесі в Сенаті США.
Очікується, що в четвер Сенат також приведе до присяги верховного суддю Джона Робертса, який керуватиме судовим процесом з імпічменту в верхній палаті Конгресу США.
Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.
19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.