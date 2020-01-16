У Трампа порушили закон, заморозивши допомогу Україні - Рахункова палата США

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому порушило американське законодавство коли заморозило військову допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві Рахункової палати США, передає CNN.

“Законодавство не дозволяє президенту змінювати пріоритети, які визначає Конгрес, на власні політичні цілі. Адміністративно-бюджетне управління (Білого дому — ред.) утримало фонди з політичних міркувань, що заборонено Законом про роль Конгресу у формуванні бюджету (ICA). Утримання (військової допомоги Україні — ред.) не було прагматичною затримкою. Тому, ми дійшли висновку, що Адміністративно-бюджетне управління порушило закон ICA”, - йдеться у заяві.

У відповідь речниця Адміністративно-бюджетного управління Рейчел Семмел повідомила, що управління не погоджується з висновком Рахункової палати.

Зазначається, що раніше управління Білого повідомило Рахунковій палаті, що утримання допомоги Києву сталося під час перегляду різних програм, і тому не підпадало під Закон про роль Конгресу у формуванні бюджету. Проте у Рахунковій палаті відкинули такий аргумент.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США може розпочатися наступного вівторка, 21 січня.

Фото: The Write House