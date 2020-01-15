У Трампа очікують, що розгляд справи з імпічменту в Сенаті пройде за два тижні

Після голосування в Палаті представників США резолюції про передачу до верхньої палати офіційних звинувачень проти Трампа, в Білому домі очікують, що за два тижні судовий розгляд у Сенаті з імпічменту завершиться виправданням президента.

Про це заявив у середу журналістам високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, повідомляє The Washington Post.

"Я думаю, дуже малоймовірно, що це продовжуватиметься понад два тижні", - зауважив чиновник у відповідь на запитання, чи виступатиме 4 лютого президент Трамп зі зверненням щодо стану справ у країні, якщо процес імпічменту триватиме до цього часу.

При цьому, чиновник висловив сподівання, що процес з імпічменту завершиться виправданням для президента.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США ще в грудні затвердила дві статті офіційних звинувачень у справі про імпічмент президента Трампа. Однак формальна передача справи до Сенату США відбулася лише в середу, 15 січня.

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Демократи, які контролюють нижню палату Конгресу США, затягували процес, намагаючись добитися від республіканців гарантій, що в Сенаті будуть проведені слухання з посадовцями Білого дому, яким Трамп заборонив виступати в Конгресі.

Зокрема, йшлося про ексрадника з питань національної безпеки Джона Болтона, в.о. глави адміністрації Міка Малвені, а також двох інших чиновників, залучених до процесу розпорядження Білого дому зупинити оборонну допомогу для України.

Фото: The White House