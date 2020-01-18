Нові документи від Парнаса підтверджують, що за Йованович стежили

Палата представників оприлюднила у п'ятницю нові документи від Льва Парнаса – помічника адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Вони також підтверджують про контакти між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса, повідомляє CNN.

Серед документів — скріншоти текстових повідомлень із зображенням кандидата в конгресмени від республіканців у Коннектікуті Роберта Гайда. Його повідомлення з телефона, очевидно, стосуються стеження за Йованович. Схоже, Гайд поділився скріншотами з Парнасом, і таким чином вони опинилися на його телефоні, який він передав у Палату представників.

Знімок з екрана, надісланий Гайду з телефона з бельгійським номером, містить офіційну фотографію Йованович. Невідома особа з бельгійським номером пише: «Мої контакти (ідеться про осіб. – Ред.) перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня».

Гайд відповідає: «Класно».

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В іншій серії текстових повідомлень бельгійський номер пише Гайдові: «Нічого не змінилося, вона все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову». - І коротко додає: «Це підтверджує, що маємо всередині людину».

«У неї були відвідувачі», - зазначає бельгійський номер іншого разу.

Нові документи також показують зв'язок між Парнасом та помічником Нуньєса Дереком Гарві. З них видно, що Парнас та Гарві влаштовують інтерв'ю з українськими офіційними особами та зустрічі в готелі Trump International у Вашингтоні, у тому числі з Джуліані.

Нові матеріали свідчать про причетність Нуньєса, головного республіканця в Комітеті з розвідки Палати представників, до діяльності Джуліані та його спільників щодо цькування Йованович пошуку компромату на політичних суперників президента.

Минулого місяця, нагадує CNN, демократи з Комітету розвідки Палати представників включили до свого звіту з розслідування імпічменту телефонні записи розмов між Нуньєсом і Парнасом та іншими союзниками президента Дональда Трампа.

Обмін повідомленнями у WhatsApp показують, що Гарві порушував питання про допомогу Україні в кінці березня 2019 року.

29 березня 2019 року він запитав Парнаса: «Чи можемо ми отримати матеріали?»

Парнас сказав Гарві у квітні, що матиме бесіду з «генеральним прокурором, якого звільнив Байден», а саме - Віктором Шокіним. Парнас також згадує тодішнього генерального прокурора України Юрія Луценка. Обидва прокурори розмовляли з Джуліані щодо його пошуків компромату на Байденів.

У листуванні між Гарві та Парнасом багато разів згадується Джон Соломон - колишній оглядач The Hill, який розміщав у виданні колонки з нападами на Йованович (пізніше звільнений з The Hill, – ред).

Безліч разів згадуються зустрічі, очевидно, в готелі Trump International, зокрема 7 травня 2019 року за участю Джуліані та Соломона.

Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати Представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

Зокрема, йдеться про листування між бізнесменом з Флориди Левом Парнасом і Робертом Хайдом, кандидатом в Конгрес від республіканців в Коннектикуті. ЗМІ повідомили, що Хайд, імовірно, надавав інформацію про пересування Йованович в Києві.

З іншого оприлюдненого листування - адвоката президента США Рудольфа Джуліані та Льва Парнаса — американська преса зробила висновок, що Парнас знав, що за експослом США в Україні Марі Йованович стежать.

16 січня Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.