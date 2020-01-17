МВС та посольство США будуть розслідувати можливе стеження за Йованович

МВС та посольство США будуть розслідувати можливе стеження за Йованович

Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ планує планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за експослом Сполучених Штатів Марі Йованович.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі "Голосу Америки".

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у розслідуванні щодо можливого стеження за експослом США Марі Йованович під час її каденції в Україні. Про це йдеться у заяві МВС України щодо матеріалів, опублікованих слідчими Палати Представників Конгресу США.

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Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати Представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

Зокрема, йдеться про листування між бізнесменом з Флориди Левом Парнасом і Робертом Хайдом, кандидатом в Конгрес від республіканців в Коннектикуті. ЗМІ повідомили, що Хайд, імовірно, надавав інформацію про пересування Йованович в Києві.

З іншого оприлюдненого листування - адвоката президента США Рудольфа Джуліані і Лева Парнаса — американська преса зробила висновок, що Парнас знав, що за експослом США в Україні Марі Йованович стежать.

16 січня Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

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