Помпео — про можливе стеження за Йованович в Україні: Ніколи й нічого не чув

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що ніколи не мав інформації про можливе стеження за послом США в Україні Марі Йованович під час її перебування на посаді в Києві, про що стало відомо з нових доказів по справі імпічменту Трампа.

Про це він сказав в інтерв'ю під час радіошоу з Хагом Г'юітом, стенограму якого оприлюднив у п'ятницю Державний департамент США.

"Я взагалі про це ніколи й нічого не чув", - зауважив Помпео у відповідь на запитання про те, чи знав він щось про нові докази від спільника Руді Джуліані Лева Парнаса щодо намірів встановити зовнішнє стеження за послом Марі Йованович у Києві.

Крім того, Помпео заявив, що "ніколи не зустрічався" з Парнасом.

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Як повідомлялося, на початку цього тижня Комітет з питань розвідки Палати Представників США оприлюднив нотатки та інші документи в якості нових доказів у справі про імпічмент президента Трампа. Серед іншого йшлося про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.