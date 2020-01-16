Поліція порушила справи щодо можливого стеження за Йованович в Україні

Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

Про це на брифінгу заявив заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Денис Ленець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, він нагадав, що раніше слідчими палати представників Конгресу США були опубліковані матеріали щодо можливого незаконного стеження на території України за Йованович.

"Позиція України - не втручатися у внутрішньополітичні справи США. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території. Після аналізу цих матеріалів Нацполіція України за фактом їх публікації розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - зазначив Ленець.

Як повідомлялося, раніше Reuters цитував главу комітету із закордонних справ Палати представників США Еліота Енгеля, який заявив, що вважає, що повідомлення, які опублікували в рамках справи про імпічмент Дональда Трампа, свідчать про те, що експосол США в Україні Марі Йованович перебувала під наглядом до того, як її звільнили.

Йдеться про листування між бізнесменом з Флориди Левом Парнасом і Робертом Хайдом, кандидатом у Конгрес від республіканців в Коннектикуті.

Відзначається, що Хайд ображав Йованович і, ймовірно, надавав інформацію про її пересування в Києві.

У свою чергу The New York Times з посиланням на листування бізнес-партнера адвоката президента США Руді Джуліані Лева Парнаса в середу, 15 січня, повідомив, що Парнас знав, що за експослом США в Україні Марі Йованович стежать.