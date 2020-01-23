Сенатор-республіканець запросив Трампа в якості гостя на його ж імпічмент

Сенатор-республіканець Ренд Пол, який завжди активно підтримував Дональда Трампа, публічно запросив президента в якості гостя на його ж імпічмент у верхній палаті Конгресу США.

При цьому законодавець висловив зневажливе ставлення до судових слухань над президентом, про що він написав на офіційній Twitter-сторінці.

"Я чув, що президент Трамп хотів би взяти участь у судовому процесі з імпічменту. Пане Президенте, був би радий, якщо б ви стали моїм гостем під час цієї однопартійної шаради", - зазначив республіканець і розмістив фотографію запрошення для одного гостя до сенатської галереї, де з балкону можна спостерігати за процесом.

I heard @realDonaldTrump would like to attend the impeachment trial. Mr. President, would love to have you as my guest during this partisan charade. pic.twitter.com/GhTZ9Ez4U4 — Senator Rand Paul (@RandPaul) 22 січня 2020 р.

У іншому своєму дописі він знову підкреслив свою зневагу до розгляду справи з імпічменту, відповідно висловившись проти одного з менеджерів з імпічменту, голови Комітету з питань розвідки Палати представників конгресмена Шиффа.

"Чим більше ми чуємо щось від Адама Шиффа, тим сильніше Республіканська партія гуртується проти цього однопартійного фарсу!"- написав сеантор.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Сенаті США проходить другий день слухань у судовому процесі з імпічменту глави Білого дому.

Напередодні республіканці, користуючись своєю більшістю, заблокували всі пропозиції демократів заслухати додаткових свідків, яким раніше сам президент Трамп заборонив виступати в Конгресі. Тим не менше, ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон і держсекретар США Майкл Помпео заявили, що готові свідчити перед Сенатом, якщо отримають повістку від законодавців.