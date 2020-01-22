Імпічмент Трампа: демократи відкинули ідею про слухання з сином Байдена
Відповідні заяви озвучили в середу кілька високопоставлених демократів у Конгресі США, повідомляє The Hill.
"Ідею пропонували республіканські консерватори, які аргументували її так званою "взаємністю свідків". Але демократи відкинули будь-які обговорення, заявивши, що союзники Трампа вимагають свідка, який не має відношення (до дій президента – ред.) в обмін на того, хто володіє інформацією з перших рук про те, що робив Трамп", - зазначає видання.
У цьому зв'язку лідер демократичної меншості Сенату Чарльз Шумер заявив, що "свідки повинні мати щось спільне" і свідчити в контексті висунутих президенту звинувачень у процесі імпічменту.
Голова Комітету з питань розвідки Палати представників, який є також одним із семи менеджерів з імпічменту, Адам Шифф, зі свого боку, назвав "невідповідною" пропозицію республіканців заслухати сина Джо Байдена. "Це не схоже на якийсь безглуздий торг", - підкреслив законодавець.
Сенатор від демократів Кріс Ван Голлен взагалі звинуватив президента у спробах створити шоу. "Перенесення уваги на Гантера Байдена просто відповідає загальній схемі, яку просуває Трамп", - зауважив сенатор.
Як повідомлялося, у середу в американському Сенаті проходить другий день судових слухань у справі щодо імпічменту президента США.