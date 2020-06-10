Білий дім перешкоджає Болтону в публікації його мемуарів про роботу з Трампом

Адміністрація Білого дому офіційно повідомила колишньому раднику з питань нацбезпеки США Джону Болтону, що рукопис його мемуарів містить засекречені матеріали навіть після попереднього доопрацювання автором.

Про це повідомив у середу адвокат Болтона Чарльз Купер, пише The Hill.

"Білий дім планує надати Болтону відредаговану копію рукопису до 19 червня, за чотири дні до запланованої дати публікації", - зазначається видання.

Джон Болтон ще в період процесу імпічменту президента Трампа заявив про намір оприлюднити свої мемуари у книзі "Кімната, де це сталося". При цьому не виключалося, що книга могла містити, в тому числі, інформацію про призупинення оборонної допомоги для України, що стало причиною розслідування в Конгресі.

У січні цього року Білий дім заявив Болтону, що рукопис містить "значну кількість засекреченої інформації" та намагався заблокувати для публікації цілі частини книги. Болтон відредагував свою роботу.

Втім вже цього місяця заступник радника Білого дому Джон Ейзенберг надіслав листа адвокату Куперу, що матеріал у книзі може становити загрозу національній безпеці.

Тим часом, сам Болтон заявив, що він відтворив зміст монографії таким чином, щоби задовольнити вимогам секретності, які висунув Білий дім. За словами ексрадника президента США, чиновники взагалі роблять все, аби заблокувати публікацію його книги.