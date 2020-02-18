Болтон сподівається, що Білий дім дозволить публікацію його книги

Колишній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон сподівається, що Білий дім зніме заперечення щодо публікації його книги, в якій ідеться, зокрема, про розмову Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в Університеті Дьюка у Північній Кароліні, повідомляє CNN.

"Я сподіваюся, що її (книгу - ред.) не заборонили… В рукописі я розповідаю те, про що він (Трамп – ред.) казав мені. Я сподіваюся, що це стане загальнодоступним колись", - сказав Болтон.

Його книга має побачити світ у березні. Білий дім виступає проти публікації деяких її глав, оскільки вони містять засекречену інформацію.

Водночас на запитання, чи погоджується він з тим, що Трамп характеризує телефонну розмову з Зеленським як "ідеальну", Болтон відповів так: «Вам сподобається розділ 14».

Болтон також зазначив, що, зважаючи на зосередженість на Україні та процесі імпічменту, «є частини рукопису, які стосуються України».

«Це намагання написати історію, і я зробив це найкращим чином. Ми побачимо, що вийде з-під цензури», - сказав політик.

Як повідомляв Укрінформ, у січні у ЗМІ потрапила інформація про рукопис Болтона, який має стати основою для його книги. В ній, зокрема, стверджувалося, що президент Трамп сказав своєму раднику з питань нацбезпеки про намір продовжувати "заморожування" $391 млн оборонної допомоги для України. Умовою для припинення тиску називалося розслідування української влади проти демократів, включаючи Джона Байдена.