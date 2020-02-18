У Трампа можуть провести кадрові зміни через підозри у зливі інформації – ЗМІ

У наближених до президента Трампа колах обговорюється можливість виведення заступниці радника з питань нацбезпеки Трампа Вікторії Коутс з команди Білого дому через підозри, що вона могла стати джерелом витоку інформації.

Про це повідомляє в понеділок американське впливове інтернет-видання Axios із посиланням на двох чиновників, обізнаних із ситуацією.

"Топ-посадовці адміністрації Трампа ведуть обговорення щодо переведення заступника радника з питань національної безпеки Вікторії Коутс в Міністерство енергетики", - зазначає видання.

При цьому уточнюється, що з приходом після Джона Болтона нового радника Трампа з питань нацбезпеки Роберта О'Браєна, його робочі відносини із заступницею Вікторією Коутс ускладнилися на тлі розмов, що вона може бути "анонімним джерелом", яке допомагало Болтону наповнити змістом його нову книгу. Сама Коутс категорично заперечує будь-які подібні твердження.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в ЗМІ просочилася інформація з рукопису Джона Болтона, що мав стати основою для його нової книги про перебування всередині адміністрації Трампа. В тексті, зокрема, стверджувалося, що президент Трамп сказав своєму раднику з питань нацбезпеки про намір продовжувати "заморожування" $391 мільйонів оборонної допомоги для України. Умовою для припинення тиску називалося розслідування української влади проти демократів, включаючи Джо Байдена.

Фото: Білий дім