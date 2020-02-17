Джуліані й Парнасу можуть висунути нові звинувачення в бізнес-шахрайстві – CNN

Окружна прокуратура США у Нью-Йорку розглядає можливість висунення нових звинувачень ексадвокату Трампа Руді Джуліані, його бізнес-партнеру Леву Парнасу, а також ще одній особі у справі про шахрайство, пов'язаній з введенням в оману інвесторів.

Про це повідомив у понеділок американський телеканал CNN.

"Прокуратура Південного округу Нью-Йорка розглядає можливість висунення нових звинувачень соратнику Джуліані, Леву Парнасу, а також ще одному його бізнес-партнеру в обмані потенційних інвесторів, які вкладали кошти в засновану у Флориді компанію Fraud Guarantee", - зазначається в повідомленні.

Лев Парнас був співзасновником цієї підставної компанії. Він пропонував бізнесу страхові виплати для захисту від шахрайства. На думку слідства, Парнас навмисно поширював невірну інформацію щодо його компанії з метою залучення коштів американського бізнесу.

Таким чином, зазначає телеканал, розслідування прокурорів Нью-Йорка наблизилося до колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані та вивчає, яку роль він відігравав у просуванні інтересів компанії Fraud Guarantee. При цьому повідомляється, що компанія виплатила $500 тис. особисто Джуліані. Це також може стати причиною звинувачень проти ексадвоката президента США.

Тим часом, адвокат Джуліані заявив, що його клієнт ніколи не розмовляв про інвестиційний бізнес або справи маркетингу з Парнасом або його бізнес-партнером Девідом Коррея, який є ще одним підозрюваним у справі.

Нагадаємо, Руді Джуліані і Лев Парнас фігурували в розслідуванні щодо імпічменту президента Трампа в Палаті представників США. Джуліані виступав у якості захисника Дональда Трампа, а Лев Парнас поділився із законодавцями документами, які навпаки вказували на сумнівні схеми Білого дому відносно України. Серед іншого було встановлено, що після розмови Парнаса з Трампом, президент США розпорядився усунути посла США в Києві Марі Йованович. Крім того, стало відомо про можливе незаконне стеження за послом Йованович, що зараз є предметом спільного вивчення України і США.

Фото: Al Drago/Bloomberg