Байден випереджає Трампа уже на 14%
Про це повідомляє CNN.
"...За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається 14 пунктами Байдену, який офіційно здобув достатню кількість голосів, щоб стати висуванцем від Демократичної партії у суботу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це найбільша різниця, що фіксувалася досі між двома ймовірними суперниками на виборах.
Наразі підтримка Байдена становить 55% - це його найвищий показник за весь час.
Згідно з результатами опитування, у цілому 38% респондентів схвалюють дії Трампа на посаді президента, тоді як 57% не схвалюють. Це найгірший рейтинг Трампа з січня 2019 року.
Як повідомлялося, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.