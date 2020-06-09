Байден випереджає Трампа уже на 14%

За даними опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 14%.

Про це повідомляє CNN.

"...За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається 14 пунктами Байдену, який офіційно здобув достатню кількість голосів, щоб стати висуванцем від Демократичної партії у суботу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це найбільша різниця, що фіксувалася досі між двома ймовірними суперниками на виборах.

Наразі підтримка Байдена становить 55% - це його найвищий показник за весь час.

Читайте також: Демократи висунули Байдена кандидатом у президенти США

Згідно з результатами опитування, у цілому 38% респондентів схвалюють дії Трампа на посаді президента, тоді як 57% не схвалюють. Це найгірший рейтинг Трампа з січня 2019 року.

Як повідомлялося, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.