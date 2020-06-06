Демократи висунули Байдена кандидатом у президенти США

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.

Про це пише AP.

Як зазначається, Байдена попередньо підтримали 1 995 делегатів із 1 991 необхідного.

"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія, і я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - сказав Байден.

Як повідомлялося, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Суперником Байдена буде чинний президент, республіканець Дональд Трамп.

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