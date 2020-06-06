Демократи висунули Байдена кандидатом у президенти США
Укрінформ
Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.
Про це пише AP.
Як зазначається, Байдена попередньо підтримали 1 995 делегатів із 1 991 необхідного.
"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія, і я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - сказав Байден.
Як повідомлялося, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Суперником Байдена буде чинний президент, республіканець Дональд Трамп.
Фото: Getty Images