Аудит справи Burisma не виявив порушень з боку сина Байдена - Рябошапка

Під час аудиту старих справ у Генеральній прокуратурі не було виявлено жодних доказів порушень з боку сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера, який був членом ради директорів компанії Burisma Limited.

Про це заявив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, повідомляє Reuters.

"Аудит завершений. Я спеціально просив прокурорів дуже ретельно перевірити факти щодо можливої причетності (Гантера – ред.) Байдена. Вони відповіли, що нічого подібного не було", - сказав експосадовець.

Рябошапка додав, що не відчував жодного тиску щодо аудиту справ, пов’язаних із Burisma.

Аудит старих справ у Генеральній прокуратурі був проведений у межах реформи правоохоронного відомства.

Як повідомлялося, під час перебування на посаді віцепрезидента в адміністрації Барака Обами Джо Байден, зокрема, курирував пов'язані з Україною питання. Водночас його син Гантер Байден обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma. В Україні стосовно компанії було відкрито розслідування.

Адвокат Трампа Руді Джуліані у низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна було звільнено на прохання Байдена - нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.

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Burisma Limited - компанія, яку пов'язують з Миколою Злочевським, який обіймав посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу).

Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, у 2015-2016 роках передала одну зі справ до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій стосовно президента цієї групи Злочевського та операційних компаній, що входять до Burisma Group.

У вересні 2019 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування стосовно Джозефа Байдена або його сина Гантера Байдена мають відбуватися в США, а Україна не має правових підстав для цього.

Низка американських ЗМІ повідомила, що Президент США Дональд Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній бесіді переконати Президента України Володимира Зеленського в необхідності розпочати розслідування стосовно Гантера Байдена. При цьому Трамп заморозив надання допомоги Україні.