Щодо "плівок Деркача" розслідуються дві справи - Офіс генпрокурора

За так званими плівками Деркача було відкрито два кримінальні провадження, і їх розслідують ДБР і НАБУ.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на інформаційний запит Укрінформу.

"За результатами розгляду зазначеної вище заяви (Деркача – ред.) 19.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42020000000000901 про факт державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та за № 42020000000000902 - про факт зловживання службовим становищем, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у документі.

Уточнюється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні про факт держзради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 ККУ, було доручено здійснювати слідчим Головного слідчого управління ДБР, куди також було спрямовано заяву та доданий до неї флеш-носій із записами.

"У кримінальному провадженні № 42020000000000902 досудове розслідування доручено детективам Національного антикорупційного бюро України", - зазначили у Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження стосовно аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання «$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.