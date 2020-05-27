ДБР викликає Порошенка на два допити 29 травня – у справах щодо "плівок Деркача" і картин

Держбюро розслідувань викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка на 29 травня у рамках розслідування двох кримінальних проваджень.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram.

«У зв’язку з неявкою 26.05.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Порошенко П.О. повторно викликається до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка об 11 год. 00 хв. 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Порошенка також викликають до ДБР на 12:00 на 29 травня для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

У відомстві повідомили, що для цього Порошенку необхідно з’явитися за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, каб. 510, м. Київ, і наголосили, що явка обов’язкова.

Як повідомлялося, у Державному бюро розслідувань заявили, що прибули до Музею Івана Гончара, де виставив свою колекцію картин п'ятий президент Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку. Там зазначили, що Порошенку неодноразово повідомлялося про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився.

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Коли ж із ЗМІ стало відомо, що він перебуває у Музеї Гончара, працівники ДБР вирушили туди з метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій.

У відомстві запевнили, що їх працівники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

Своєю чергою в заяві, оприлюдненій на сторінці музею у Facebook, зазначено. що "представники Державного бюро розслідувань проникли в Музей Івана Гончара без судового рішення та без згоди директора музею, що є правовим приниженням та вандалізмом з боку правоохоронних органів".

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження стосовно аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.