"Євросолідарність" хоче зібрати кілька комітетів Ради через дії ДБР у музеї Гончара

Партія "Європейська солідарність" вимагає жорсткої реакції Голови Верховної Ради на дії працівників Державного бюро розслідувань у музеї Гончара, а також просить терміново зібрати засідання кількох парламентських комітетів.

Про це заявив співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов на брифінгу біля будівлі музею Гончара 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нас дуже здивувало, що немає жодної реакції від Верховної Ради України. Тому ми звертаємося до спікера Верховної Ради України пана Разумкова і вимагаємо його жорсткої реакції на злочинні дії, які вчора відбулися в музеї Гончара", - сказав Герасимов.

Депутат додав, що "Євросолідарність" також вимагає зібрати засідання кількох комітетів.

"Також ми вимагаємо терміново зібрати Комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати Комітет з гуманітарної та інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, без жодних аргументів, без жодних документів ламаються двері в національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих слідчих ДБР, які не показували документів, які не представлялися, які застосовували фізичну силу і які ламали двері в національний музей", - зазначив Герасимов.

Політик також закликав Президента Володимира Зеленського особисто вибачитися перед директором музею Петром Гончаром і журналістами. Герасимов назвав усі справи проти Петра Порошенка "мертвонародженими".

Також, за інформацією Герасимова, Зеленський 26 травня "не менше 6 разів" особисто телефонував до ДБР "з наказами злочинно порушувати закон".

Як повідомляв Укрінформ, у Державному бюро розслідувань заявили, що прибули до Музею Івана Гончара, де виставив свою колекцію картин п'ятий президент Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку. Там зазначили, що Порошенку неодноразово повідомлялося про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився. Коли ж із ЗМІ стало відомо, що він перебуває у Музеї Гончара, працівники ДБР вирушили туди з метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій. У відомстві запевнили, що їхні працівники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.