ДБР проникло в Музей Гончара без судового рішення та згоди директора - заява музею

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці музею у Facebook.

В ній нагадали, що 26 травня в Музеї Івана Гончара відбулася презентація для преси колекції картин родини Петра та Марини Порошенків, що буде представлена на виставці для громади після завершення карантинних обмежень у Києві.

«Після презентації представники Державного бюро розслідувань вторглися до виставкової зали музею. Вони заявили, що вчинили ці дії у зв'язку "з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його". Проникнення у приміщення представниками ДБР відбулося без судового рішення та за відсутності згоди директора музею, який є матеріально відповідальним за збереження музейних цінностей, а також мистецьких творів з виставки, що на період перебігу потрапляють під облік музею», - зазначають автори заяви.

Вони заявили, що представники ДБР заблокували вхід і перешкодили потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, пошкодивши дві групи вхідних дверей. Директором музею було подано заяву до Національної поліції щодо пошкодження державного майна та проникнення у приміщення без його дозволу. Пізніше, завдяки наполегливій вимозі директора, представники ДБР впустили його до зали із виставкою.

Як зазначається, станом на вечір вівторка, 26 травня, мистецькі твори були описані, визначені речовим доказом та передані директору НЦНК “Музей Івана Гончара” Петру Івановичу Гончару як відповідальному зберігачеві. Вони будуть зберігатися в музеї до вирішення їх юридичної долі, як і зберігались до свавільного вторгнення слідчих ДБР.

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Також зазначається, що представниками ДБР за результатами проведеного несанкціонованого обшуку вилучені з експозиції документи, що підтверджують законне перебування колекції на території України. Вони були публічно виставлені до огляду як правова підстава перебування цих картин в музеї.

Музейники наголосили, що Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” з часів свого створення є осередком демократії, головне завдання якого - служити суспільству, належно зберігаючи та достойно презентуючи українську культурну спадщину.

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«За роки свого існування з 1993 року ми завжди були відкритим простором для представлення не лише музейної збірки, а й мистецьких творів з приватних колекцій», - зазначили вони.

«Ми стурбовані цією ситуацію, адже вона є загрозливою не лише для культурної сфери, а й для всього українського суспільства. Музеї за жодних обставин не мають бути об’єктом правового приниження та вандалізму з боку правоохоронних органів», - підкреслили в Музеї Гончара.

Як повідомляв Укрінформ, у Державному бюро розслідувань заявили, що прибули до Музею Івана Гончара, де виставив свою колекцію картин п'ятий президент Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку. Там зазначили, що Порошенку неодноразово повідомлялося про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився. Коли ж із ЗМІ стало відомо, що він перебуває у Музеї Гончара, працівники ДБР вирушили туди з метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій. У відомстві запевнили, що їх працівники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

Фото: сторінка музею у Facebook