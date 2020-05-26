ДБР вилучило документи на картини з колекції Порошенка - адвокат

Представники Державного бюро розслідування провели обшуки в музеї Івана Гончара та вилучили документи, які підтверджували законність і придбання картин із колекції п'ятого Президента Петра Порошенка.

Про це розповів адвокат Ігор Головань журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під брехливим приводом, що вони (ДБР - ред.) рятують якесь майно, вдерлися, переписали картини, по-моєму, забрали ті виставлені документи, що підтверджували законність придбання і ввезення цих картин", - зазначив він.

За словами адвоката, детектив назвав дії ДБР "обшуком", але рішення суду щодо цих обшуків не було надано.

Головань також зауважив, що під час обшуку в приміщенні музею було "мінімум семеро" представників ДБР із закритими обличчями. Він додав, що вказані дії ДБР будуть оскаржені.

"Ми будемо оскаржувати їхні дії й подавати заяву про злочин", - сказав адвокат.

У свою чергу, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов також підтвердив, що представники ДБР вилучили оригінали документів на купівлю картин, митні декларації.

Парламентарій наголосив, що ці документи лежали відкрито під склом у музеї.

Наразі ситуація під музеєм спокійна, чергують ЗМІ, представники ДБР поїхали.

Як повідомлялося, раніше у вівторок представники ДБР прийшли до музею Івана Гончара, де п'ятий президент України Петро Порошенко відкрив виставку картин із родинної колекції.

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21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.