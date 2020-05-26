ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині

ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині

Укрінформ
Державне бюро розслідувань вручило повістку про виклик на допит експрезидента Петра Порошенка його дружині.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник керівника слідчого управління ДБР Микола Арманов.

“Була повістка сьогодні вручена його дружині. На 29 травня, на 11:00”, - сказав Арманов.

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Раніше повідомлялося, що 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до ДБР об 11:00 26 травня.

Проте він не пішов на ДБР, і в той час, коли мав розпочатися допит, брав участь у відкритті у Музеї ім.Гончара виставки картин з родинної колекції.

Згодом представники ДБР увірвались до Музею ім.Гончара.

Після цього директор закладу подав заяву до поліції щодо пошкодження майна.

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