ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині

Державне бюро розслідувань вручило повістку про виклик на допит експрезидента Петра Порошенка його дружині.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник керівника слідчого управління ДБР Микола Арманов.

“Була повістка сьогодні вручена його дружині. На 29 травня, на 11:00”, - сказав Арманов.

Читайте також: Герасимов написав заяву до поліції через штурм музею працівниками ДБР

Раніше повідомлялося, що 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до ДБР об 11:00 26 травня.

Проте він не пішов на ДБР, і в той час, коли мав розпочатися допит, брав участь у відкритті у Музеї ім.Гончара виставки картин з родинної колекції.

Згодом представники ДБР увірвались до Музею ім.Гончара.

Після цього директор закладу подав заяву до поліції щодо пошкодження майна.