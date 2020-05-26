Працівники ДБР прибули в музей Гончара для вручення повістки Порошенку

Працівники Державного бюро розслідувань прибули до музею Гончара, де виставив свою колекцію картин п'ятий Президент України Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

Зазначається, що Порошенку неодноразово повідомляли про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився.

"Із засобів масової інформації стало відомо, що він перебуває у музеї Гончара. З метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій працівники ДБР вирушили до музею Івана Гончара. Петро Порошенко, дізнавшись про можливий приїзд слідчих ДБР, залишив свою дружину та покинув музей. Саме дружина Порошенка в якості родича свідка згідно вимог КПК України і отримала повістки про виклик на чергові допити", - зазначили у бюро.

У відомстві запевняють, що їхні працівники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

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"Разом з тим адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій. З урахуванням подій, які відбувалися на території музею, для належного проведення необхідних слідчих дій задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань. Під час виконання обов’язків спецпідрозділу будь-які заходи фізичного впливу не застосовувались", - вказують у відомстві.

Наразі проведення слідчих дій завершено, зазначають у ДБР.

Раніше повідомлялося, що 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, що складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до ДБР об 11:00 26 травня.

Проте він не пішов до ДБР, і в той час, коли мав розпочатися допит, брав участь у відкритті у музеї Гончара виставки картин з родинної колекції.

Згодом до Музею увірвалися представники ДБР. Після цього директор закладу подав заяву до поліції щодо пошкодження майна.