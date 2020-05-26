Директор музею Гончара подав заяву до поліції через пошкодження майна при прориві ДБР

Директор музею ім. Гончара Петро Гончар подав заяву до поліції щодо пошкодження майна після того, як працівники Держбюро розслідувань прорвалися до будівлі.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сторінці музею у Facebook.

У музеї нагадали, що у вівторок об 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, яка буде відкрита на огляд громади по завершенню карантину у Києві.

“Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду. Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна”, - повідомили у музеї.

ДБР під музеєм Гончара/ Фото: Юлія Овсяннікова

За інформацією установи, наразі представники ДБР перебувають у приміщенні музею, а інші представники ДБР перешкоджають потраплянню керівництва музею та журналістів до приміщення.

У музеї вимагають від представників влади пояснення цих дій.

Як повідомлялося, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.