Директор музею Гончара подав заяву до поліції через пошкодження майна при прориві ДБР

Директор музею Гончара подав заяву до поліції через пошкодження майна при прориві ДБР

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Укрінформ
Директор музею ім. Гончара Петро Гончар подав заяву до поліції щодо пошкодження майна після того, як працівники Держбюро розслідувань прорвалися до будівлі.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сторінці музею у Facebook.

У музеї нагадали, що у вівторок об 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, яка буде відкрита на огляд громади по завершенню карантину у Києві.

“Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду. Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна”, - повідомили у музеї.

ДБР під музеєм Гончара/ Фото: Юлія Овсяннікова

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За інформацією установи, наразі представники ДБР перебувають у приміщенні музею, а інші представники ДБР перешкоджають потраплянню керівництва музею та журналістів до приміщення.

У музеї вимагають від представників влади пояснення цих дій.

Як повідомлялося, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.

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