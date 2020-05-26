Працівники ДБР прорвалися до музею, де проходить виставка картин родини Порошенка

Представники Державного бюро розслідувань пройшли до музею ім.Гончара, де раніше п'ятий президент України Петро Порошенко відкрив виставку картин із родинної колекції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спочатку двоє чоловіків у камуфляжній формі відкрили двері, і після цього виникла тиснява, потім правоохоронці пройшли всередину. Чоловіки у чорній формі з нашивками “ДБР” перешкоджали проходу інших людей до музею, журналістів не пустили.

Біля ДБР перебувають, зокрема, нардепи від "Європейської солідарності" Артур Герасимов, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші. Також тут багато представників ЗМІ, біля дверей музею знаходяться працівники ДБР.

ДБР під музеєм Гончара/ Фото: Юлія Овсяннікова

До входу в музей підігнано автомобіль, в якому сидять правоохоронці, які свої дії ніяк не коментують і не пояснюють.

Як повідомлялося, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.