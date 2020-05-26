Працівники ДБР прорвалися до музею, де проходить виставка картин родини Порошенка

Працівники ДБР прорвалися до музею, де проходить виставка картин родини Порошенка

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Укрінформ
Представники Державного бюро розслідувань пройшли до музею ім.Гончара, де раніше п'ятий президент України Петро Порошенко відкрив виставку картин із родинної колекції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спочатку двоє чоловіків у камуфляжній формі відкрили двері, і після цього виникла тиснява, потім правоохоронці пройшли всередину. Чоловіки у чорній формі з нашивками “ДБР” перешкоджали проходу інших людей до музею, журналістів не пустили.

Біля ДБР перебувають, зокрема, нардепи від "Європейської солідарності" Артур Герасимов, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші. Також тут багато представників ЗМІ, біля дверей музею знаходяться працівники ДБР.

ДБР під музеєм Гончара/ Фото: Юлія Овсяннікова

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До входу в музей підігнано автомобіль, в якому сидять правоохоронці, які свої дії ніяк не коментують і не пояснюють.

Як повідомлялося, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.

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