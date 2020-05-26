Справа про культурні цінності: Порошенко замість допиту в ДБР відкрив виставку картин

Експрезидент України Петро Порошенко не пішов на допит до Державного бюро розслідувань у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей.

У той час, коли мав розпочатися допит, Порошенко відкрив у Музеї ім.Гончара виставку картин з родинної колекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Подивившись "відосики" з боку ДБР про розслідування факту таємного ввезення, таємного вивезення 43 робіт митців світового рівня, які пов'язані з Україною, я хочу сказати, що зараз ми присутні на відкритті дуже важливої виставки, саме об 11 годині, саме 26 травня", - заявив Порошенко.

Він повідомив, що експоновані твори - з колекції сім'ї Порошенків.

Експрезидент також наголосив, що на початку експозиції будуть представлені й оригінали митних декларацій та платіжні доручення щодо всіх картин.

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Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань у блозі на "Українській правді" заявив, що "спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права".

Як повідомлялось, 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня.

Фото: Павла Багмута