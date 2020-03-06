Порошенко прийшов до ДБР - вимагає порушити справу проти Дубінського

П’ятий президент Петро Порошенко разом зі своїми адвокатами й народними депутатами від партії “Європейська солідарність” прийшов до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми тут, аби вручити рішення суду, щоб зобов’язати порушити кримінальну справу за завідомо неправдиве повідомлення про злочин”, - сказав Порошенко.

Адвокат Ігор Головань додав, що йдеться про порушення кримінальної справи через заяву народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського.

“За фактом внесення Дубінським завідомо неправдивого повідомлення про злочин”, - пояснив він.

Про яку саме заяву Дубінського та кримінальну справу йде мова, адвокат не уточнив.

Як повідомлялося, депутат Дубінський приходив до ДБР 28 лютого. Тоді під стінами відомства сталася сутичка між ним і прихильниками Порошенка.

У жовтні минулого року Дубинський заявляв, що після його звернення до ДБР стосовно Порошенка відкрили провадження через декларування недостовірної інформації за 2018 рік.

У “Євросолідарності” назвали безпідставними всі звинувачення на адресу Порошенка в недостовірному декларуванні.