Проти Шуфрича відкрили справу через фейки про Обаму та “агента-Порошенка” - адвокат

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів із фракції партії "Опозиційна платформа — За життя" через неправдиве повідомлення про злочин.

Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, інформує 25 лютого пресслужба "Євросолідарності".

Як зазначається, зокрема кримінальне провадження зареєстроване щодо депутатів від ОПЗЖ Рената Кузьміна, Миколи Скорика, Юрія Загороднього, Нестора Шуфрича та інших.

"17 грудня минулого року група народних депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України ексадміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком", – зазначив Головань.

Він наголосив, що жодних фактів ця заява не містить, а її автори таким чином мали на меті ввести в оману детективів НАБУ. "Це – безпідставне та неправдиве звинувачення у вчиненні правопорушень, які є не підтвердженими, а саме гіпотетичне припущення здійснене опонентом демократичної партії США, ймовірно, в рамках внутрішньополітичної передвиборчої боротьби за посаду президента США", – зазначив Головань.

На переконання адвоката, ця заява повинна оцінюватися як подання завідомо неправдивого повідомлення про злочин.

Адвокат п’ятого президента України наголошує, що подібні юридичні фейки, які продукують представники кремлівської "п’ятої колони", мають отримати відповідну правову оцінку, а "письменники-фантасти з ОПЗЖ" – понести відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України. Адже їхні дії не лише підривають авторитет України на зовнішній арені, а й носять ознаки втручання у виборчу кампанію в США, йдеться у повідомленні.