Суд виніс “таємне” рішення про примусовий привід Порошенка на допит у ДБР - адвокат

Печерський суд Києва виніс рішення про примусовий привід п’ятого Президента України Петра Порошенка на допит у ДБР. Разом з тим суд не повідомив Порошенка про засідання, як цього вимагає Кримінальний процесуальний кодекс.

Про це у Facebook заявив адвокат п’ятого Президента України Ігор Головань, коментуючи чергове неправосудне рішення проти Порошенка.

“Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне «рішення» про примусовий привід Петра Порошенка на допит у ДБР у якості свідка. Суд не повідомив народного депутата Порошенка про своє засідання, як цього вимагає стаття 482-2 КПК України порушив територіальну підсудність, тобто ухвала є очевидно неправосудною”, - написав адвокат.

Головань додав, що це взагалі юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського. На його думку, “такий поспіх і повне нехтування законом можна пояснити лише політичним тиском”.

“Це “рішення” порушує практику Європейського суду з прав людини і буде нами оскаржено, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя на притягнення судді до відповідальності”, – наголосив Головань.

Адвокат зауважує, що “вкотре сплеск активності правоохоронців приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого”. Та припускає, що мотивом може бути “спроба влади відволікти увагу від нездатності захищати країну і громадян у кризових ситуаціях – на фронті, в економіці та у медицині”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Петро Порошенко кілька разів не з’являвся на допити, зокрема, як свідок у так званій «справі українських моряків». Йдеться про перехід українських кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.

Порошенко, його адвокат та представники політичної партії “Європейська солідарність” неодноразово заявляли, що слідство спеціально призначає допити на ті дні, коли Порошенко має бути у відрядженні за кордоном. Також наголошувалося, що Порошенко повідомляє слідчих, в які дні він планує бути за межами України.