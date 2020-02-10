Порошенко є потерпілим у панамській справі проти Портнова — “ЄС”

Колишній президент України Петро Порошенко визнаний потерпілим у справі, яку розслідує Генеральна прокуратура Панами проти колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Про це йдеться у заяві пресслужби партії "Європейська солідарність".

"Ще в жовтні минулого року Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти Петра Порошенка у зв’язку з відсутністю складу злочину. І на основі брехливих свідчень Портнова відкрила справу проти нього, яку сам Портнов безрезультатно намагається закрити. Тепер у панамській справі проти Портнова за дачу під присягою брехливих свідчень проти Порошенка самого Порошенка визнано потерпілим", - зазначається у заяві.

У "ЄС" також поінформували з посиланням на генерального секретаря Генпрокуратури Панами Делію А. Де Кастро, що Генеральна прокуратура Панами відмовила Портнову в закритті кримінальної справи проти нього.

«Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, надання завідомо неправдивих свідчень, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом поширення неправдивих відомостей», - цитує партійна пресслужба надісланий до України документ.

У "ЄС" також нагадали, що більшість справ проти Порошенка відкрито Державним бюро розслідувань саме після заяв Портнова. За всіма фактами адвокати експрезидента звернулися із заявами, вимагаючи притягнути посадовця часів Януковича до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин.

Андрій Портнов був народним депутатом України V та VI скликання, з 2010 року - заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича – керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Раніше ДБР розпочала розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.