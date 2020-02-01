Суд вирішив, що Портнов п'ять років був у відрядженні

Печерський районний суд Києва задовольнив заяву колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова і встановив факт безперервного на законних підставах його проживання на території України з 14 квітня 2014 року по 19 травня 2019 року.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на рішення суду від 15 січня, ухвалене суддею Печерського суду Світланою Волковою.

Як заявив Портнов, 22 лютого 2014 він виїхав за межі України і не міг повернутися у зв’язку з "політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням". За наполяганням української влади в ЄС та Канаді до нього були застосовані санкції. Відтак Портнов, за його словами, мусив шукати роботу за кордоном, але намагаючись зберегти зв’язки з Україною.

Суд встановив, що 14.04.2014 року Портнов був прийнятий на посаду директора департаменту з надання правової допомоги за кордоном адвокатського об’єднання "Корпоративні технології". Одночасно наказом голови об’єднання йому було оформлено службове відрядження за межі України строком на 60 днів. Це відрядження неодноразово продовжувалося аж до 19 травня 2019 року і в цей день він повернувся в Україну. За весь період відрядження йому в Україні нараховувалась зарплата і сплачувались податки.

Портнов просив встановити факт безперервного проживання його в Україні останні 5 років, оскільки від цього залежить реалізація його права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, можливість бути обраним народним депутатом.

Печерський суд побажання Портнова задовольнив, врахувавши висновки Верховного суду, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України.

Як повідомлялося, у серпні 2019 року суд стягнув для Портнова 1,8 млн грн моральної шкоди, а також 5 млн грн відшкодування витрат на адвокатів у зв’язку з діями Генпрокуратури, МЗС та посла Канади.

Андрій Портнов був народним депутатом України V та VI скликання, з 2010 року - заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича – керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Суддя Волкова, яка ухвалила рішення для Портнова, тільки у жовтні 2019 поновилася на посаді. У 2016 її звільнила Верховна Рада за порушення присяги. У 2014 Волкова змінила запобіжний захід командиру "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику, відпустила його з-під варти і він втік до Росії. Тепер Волкову судять за ухвалення неправосудного рішення.