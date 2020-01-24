Порошенко каже, що в ДБР відмовляються його допитувати

П’ятий Президент Петро Порошенко вийшов з будівлі Державного бюро розслідувань після допиту у справі про "державну зраду" і повідомив, що його відмовлялися допитати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні більше години велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати... Їм потрібне шоу. Шоу пишуть відомі сценаристи "Сватів" чи "95 кварталу". Наголошую: шоу ми їм робити не дамо. Друга жахлива обставина: ті фігуранти, які присутні у відомих аудіозаписах "Трубу прорвало" і хто отримував незаконні вказівки з Офісу Президента, сьогодні брали участь у цих слідчих діях", - сказав Порошенко журналістам на виході з ДБР.

Він додав, що "все це носить характер політичних переслідувань".

Порошенко також зауважив, що був змушений скасувати міжнародний візит у Давос, щоб потрапити на допит 24 січня.

Політик підозрює, що співробітники ДБР моніторять його переписку, і побачивши замовлення квитків саме в день міжнародного візиту, призначили його допит як свідка.

Порошенко також додав, що просив слідчих ДБР допитати його у всіх без винятку справах, які вони порушили за "незаконною заявою про злочин, яку зробив пан Портнов".

Крім того, Порошенко повідомив, що йому не вдалося передати заяву від родичів Героїв Небесної сотні т.в.о. директора ДБР Ірині Венедиктовій, оскільки вона не була присутня у приміщенні Держбюро.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ДБР заявили, що викликали експрезидента Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, зокрема у справі про можливе вчинення державної зради під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

У свою чергу його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом.

За його словами, Порошенку вручили повістки про виклики на допити на 24 і 31 січня, а також на 11 лютого. Водночас виклику на допит на 21 січня Порошенко не отримав.

Зранку 24 січня Порошенко прийшов до ДБР. Також туди прибули народні депутати з фракції "Європейська солідарність".