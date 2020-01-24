ДБР заявляє, що депутати "Євросолідарності" порушили закон

Народні депутати, які намагалися у п'ятницю, 24 січня, проникнути до Державного бюро розслідувань, порушили законодавство.

Про це заявили у пресслужбі ДБР.

"Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом. Відповідно до частини 2 статті 4 закону України «Про Державне бюро розслідувань» забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність Державного бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, роз'яснюють у ДБР, намагання народних депутатів проникнути у приміщення Державного бюро розслідувань Бюро розцінює як пряме порушення вищевказаної норми закону.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів від партії "Європейська солідарність" прийшла 24 січня до ДБР, де відбувається допит п’ятого Президента України Петра Порошенка у справі про "державну зраду". Депутати намагалися пройти у приміщення ДБР, але їх не пропустили.

Згодом депутати заявили, що не намагалися пройти на допит разом з Порошенком, а прийшли для того, аби разом з родинами Героїв Небесної сотні висловити протест проти призначення Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора Держбюро розслідувань.