Депутати від “Євросолідарності” прийшли до ДБР, де має відбутися допит Порошенка

Народні депутати з фракції “Європейська солідарність” прийшли до Державного бюро розслідувань, де об 11-й годині має розпочатися допит лідера партії, п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Відповідне відео оприлюднене на сторінці партії “Європейська солідарність” у Facebook.

Як видно з відеоролика, депутати зібралися біля пункту пропуску в будівлі ДБР. Зокрема, там присутні співголови парламентської фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко і Артур Герасимов, а також народні депутати Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна, Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Володимир Ар’єв, Ахтем Чийгоз.

Вони вимагають зустрічі з т.в.о. ДБР Іриною Венедіктовою.

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Як повідомлялося, раніше у ДБР заявили, що викликали експрезидента Петра Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, зокрема у справі про "державну зраду".

У свою чергу його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК.

За його словами, Порошенку вручили повістки про виклики на допити на 24 і 31 січня, а також 11 лютого. Водночас виклику на допит на 21 січня Порошенко не отримав.