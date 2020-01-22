Порошенко обіцяє прийти на допит у ДБР 24 січня

П’ятий Президент, народний депутат Петро Порошенко заявив, що у вівторок, 21 січня, не повинен був приходити на допит до Держбюро розслідувань, оскільки має повістку на 24 січня і тоді прийде у ДБР.

Про це він заявив журналістам після вшанування пам‘яті загиблих під час Революції Гідності Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Трансляція підходу до ЗМІ велася у Facebook.

“Я вчора і не мав приходити (до ДБР — ред.), бо я твердо маю забезпечити, щоби були дотримані закони і Кримінально-процесуальний кодекс й не дати можливості створити жодного прецеденту”, - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що прийде на допит 24 січня згідно з повісткою.

П’ятий Президент також зазначив, що для цього скасував свою поїздку до Швейцарії, де у Давосі мав заплановані міжнародні зустрічі.

“Так, я прийшов до ДБР (20 січня — ред.), я отримав повістку, я піду і дам необхідні свідчення в справі про підписання Мінських угод. Усі справи — моряки, Мінські угоди, націоналізація Приватбанку, доказ про контрнаступ і звільнення двох третин окупованого Донбасу, судова реформа— усі справи, справи виключно політичні”, - додав Порошенко.

Читайте також: ДБР ініціює примусовий привід Порошенка через його неявку на допит

Раніше у ДБР заявили, що викликали експрезидента Петра Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, у справі про "державну зраду".

У свою чергу його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК.

За його словами, Порошенку вручили повістки про виклики на допити на 24 і 31 січня, а також 11 лютого. Водночас виклику на допит на 21 січня Порошенко не отримав.

Фото: eurosolidarity.org